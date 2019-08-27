Первый канал назвал имена наставников в новом сезоне шоу «Голос»

Сегодня стартуют съемки нового сезона песенного проекта «Голос». Как сообщили РИА «Новый День» в дирекции общественных связей Первого канала, кресла наставников займут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, для которого это дебют на шоу.

«По традиции, мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа, – прокомментировал отбор наставников продюсер «Голоса» Юрий Аксюта. – Константин Шотаевич филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров – это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина – безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в «Голосе», у него свой взгляд на музыку и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания».

Что касается участников, то из 700 приглашенных на закрытые кастинги исполнителей были отобраны 120. Они допущены к участию в «слепых прослушиваниях». Музыканты приехали из разных регионов России – от Сочи до Хабаровска, а также из-за рубежа – Казахстана, Нидерландов, Украины.

Эфирная премьера нового сезона шоу «Голос» запланирована на осень. Ведущий – Дмитрий Нагиев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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