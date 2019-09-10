ЕСПЧ признал право россиянина на воспроизведение порнофильмов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушением прав отказ гражданину России в выдаче лицензии на воспроизведение порнографических фильмов. Об этом сообщается в судебном коммюнике.

Сергей Прянишников обратился в 2003 году к российским властям с просьбой выдать ему лицензию на воспроизведение спродюссированных им порнографических фильмов. Мужчина обладает авторским правом на более чем 1,5 тысячи подобных произведений, передает «Интерфакс»

Однако в выдаче лицензии Прянишникову было отказано. В частности, потому что он был участником следственных мероприятий, «касающихся незаконного производства, рекламы и распространения эротических и порнографических материалов и фильмов».

Тогда россиянин обратился в арбитражный суд Москвы, но судья вынес вердикт не в пользу истца. В итоге мужчина обратился в ЕСПЧ и добился своего, так как суд признал, что отказ в выдаче соответствующей лицензии нарушает статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения). Отмечается, что компенсации за причинение морального или материального вреда Прянишников не требовал.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

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