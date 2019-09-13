СМИ узнали о блокировке счетов Филиппа Киркорова. Представители певца сделали заявление

Налоговики заблокировали счета певца Филиппа Киркорова, сообщает агентство новостей «Москва», ссылаясь на соответствующее решение ФНС.

По его сведениям, счета артиста, согласно базе Федеральной налоговой службы, по состоянию на 12 сентября заблокированы в Сбербанке и СДМ-банке.

Между тем гендиректор исполнителя Геннадий Рыбак заявил журналистам, что ничего не знает о блокировке счетов, и назвал журналистской «уткой» информацию в СМИ об этом.

Позже пресс-секретарь народного артиста России Екатерина Успенская и сама ФНС также опровергли сведения о блокировке счетов Киркорова, сообщают ТАСС и РБК.

Ранее СМИ сообщали, что Киркоров внесен в «черный список» судебных приставов из-за неоплаченных штрафов на сумму 2 тыс. рублей за превышение скорости, выписанных тверскими гаишниками.

В начале августа комбинат питания «Кремлевский» обратился в суд с иском к певцу на сумму почти в 82 тыс. рублей. Спор касается обеспечения продукцией персонала артиста в ходе проведения юбилейных шоу «Я» в Кремлевском дворце в 2017 году.

Напомним, в конце августа Киркоров оскандалился нецензурной бранью на музыкальном конкурсе «Новая волна», который проходил в Сочи. Во время репетиции артист обрушился с матом на организаторов мероприятия. Скандальное видео появилось с соцсетях. На записи слышно, как озлобленный певец несколько раз нецензурно обругал персонал, готовивший его концертное выступление, обвиняя их в срыве графика репетиций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.19

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