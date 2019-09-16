Шнурову светит дело за мат на концерте в Ростове: полиция проводит проверку

Творчество группы «Ленинград» так возмутило чиновницу Министерства культуры РФ Александру Мирошниченко, что та написала на лидера коллектива Сергея Шнурова заявление в полицию. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По его данным, специалист Минкультуры РФ по Югу и Северному Кавказу пожаловалась на то, что музыкант во время четырехчасового концерта на стадионе «Ростов Арена» в минувшие выходные употреблял ненормативные выражения. Известно, что у Шнурова многие песни содержат матерную лексику, что вызвало сильное раздражение у чиновницы.

Отмечается, что правоохранители приняли заявление госслужащей и в настоящее время собирают материал на административное дело против музыканта.

Будет ли чиновница привлекать к ответственности 44 тысячи человек, подпевавших Шнурову на концерте, не сообщается.

Стоит отметить, что за нецензурную брань в общественных местах предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 13.09.19

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