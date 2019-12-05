Житель Новосибирска отсудил компенсацию за мат на концерте группы «Ленинград»

Житель Новосибирска был неприятно удивлен тем, что в песнях Сергея Шнурова есть нецензурные выражения. Он потребовал компенсации морального вреда.

Мужчина заявил, что раньше слушал композиции группы «Ленинград» по радио, и там не было мата. Однако на концерте нецензурная лексика его оскорбила, недовольный зритель обратился в суд, сообщает «Вести.Новосибирск».

В иске мужчина требовал от лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, организаторов концерта в Новосибирске и хоккейного клуба «Сибирь» выплатить ему 300 тысяч рублей моральной компенсации.

Калининский районный суд признал право оскорбленного новосибирца и постановил вернуть ему деньги за билет в размере 2000 рублей. Кроме того, компания-организатор заплатит штраф в размере 2225 рублей.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 05.12.19

«Брюс Уиллис не спасет…»: ученые заявили о неизбежном метановом взрыве и гибели человечества. / В резиденции свердловского губернатора оформляют подписку на газету, пропагандирующую «мистический сталинизм». / Прокуратура потребовала для топ-менеджера тюменского «Росгосстраха» реального лишения свободы. Подсудимая заявила о давлении ФСБ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»