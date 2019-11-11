Шнуров допустил создание нового «Ленинграда» с другим солистом

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не исключил, что после его ухода коллектив может «пересобраться» и поменять солиста. Об этом он рассказал в интервью Софико Шеварнадзе в программе «Просто о сложном».

Ведущая поинтересовалась, допускает ли он, что музыканты могут пересобрать «Ленинград-2» без него. На что фронтмен ответил: «Могут. Я буду счастлив. Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль – поменять солиста в группировке «Ленинград». Я могу это представить, потому что фактически я – режиссер».

Шнуров также рассказал, что ему было бы интересно принять участие в а проекте «Голос» в качестве наставника. «Во-первых, мне интересно. Потом я преследую, естественно, свои корыстные цели. Я отсматриваю людей, кто что поет, как куда дышит. Мне это интересно, общаюсь с молодежью. Мало ли что. Война закончилась, но патроны-то нужны», – отметил он.

Напомним, минувшей весной Шнуров объявил, что предстоящий в 2019 году концертный тур группировки «Ленинград» станет прощальным. При этом он не исключил, что в будущем может вновь собрать музыкальный коллектив, но это будет не скоро. По его словам, музыканты обрадовались известию о роспуске коллектива, так как они «наконец-то могут выйти на пенсию».

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 11.11.19

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