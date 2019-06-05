«Людям нужно обращаться в полицию и суды»: вышел новый клип «Ленинграда»

Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню i_. Видео тут же привлекло внимание общественности и собрало менее чем за сутки почти миллион просмотров. Однако далеко не все одобрили религиозную тему нового произведения.

По сюжету три девушки собираются в ночной клуб и принимают наркотик. После этого главной героине мерещатся библейские образы, а в клубе она встречает Иисуса Христа. В конце видео девушка погибает под колесами грузовика.

Режиссером клипа стал Лео Колосовский, который известен совместными работами с многими российскими знаменитостями. Главные роли исполнили Мария Стопник (девушка из клуба) и актер Назар Проценко (Иисус).

Перед началом просмотра видео авторы предупреждают зрителей, что ролик «не преследует цели оскорбить чувства верующих». Сам клип «Ленинград» называет «сатирическим художественным произведением», в котором нет скрытых каверзных смыслов.

Протоиерей Всеволод Чаплин усомнился в этом, ведь в клипе явно прослеживаются библейские сюжеты. «Тут сочетаются изображения Иисуса и изображения евхаристии с приниженными вещами, с туалетной темой, темой наркотиков и рвоты. Конечно, это кощунство, – заявил Чаплин в интервью радиостанции «Говорит Москва». – Я думаю, что нужно переносить статью об осквернении знаков мировоззренческой символики и почитаемых верующими предметов в Уголовный кодекс, это гораздо более значимо, чем административная статья об оскорблении чувств верующих. Людям обязательно нужно обращаться в полицию и суды».

По словам протоиерея Димитрия Смирнова, церковь отрицательно относится к использованию образов и имен святых в шоу-бизнесе и зарабатыванию на этом денег. «Может, они сделали это для рекламы. Как The Beatles говорили: «Мы популярнее Иисуса». Для чего они это говорили? Чтобы еще больше к себе привлечь внимание. Имя Иисуса же все знают. Вот и тут так же», – сообщил Смирнов в беседе с «360tv.ru».

Напомним, в марте Сергей Шнуров заявил о роспуске группы «Ленинград» после завершения финального тура коллектива. Гастроли коллектива стартовали 4 июня в Калининграде. Всего запланировано девять концертов в российских городах.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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