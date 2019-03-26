Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил причину роспуска коллектива. По словам музыканта, эпоха, которую символизировала его группа, закончилась. При этом он допустил, что группа может вновь вернуться на сцену.

«Я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась», – приводит слова музыканта РБК. По словам Шнурова, группа создавалась как музыка застоя. «Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя, – рассказал он. – Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор». «То закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену», – отметил Шнуров.

Ранее, 20 марта Шнуров объявил в своем инстаграме, что тур 2019 года станет последним для группы. «Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, – этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», – написал Шнуров.

В комментариях большинство подписчиков музыканта выразили уверенность, что «Ленинград» все же продолжит выступления, а слова певца посчитали уловкой, сделанной для того, чтобы продать больше билетов. Некоторые вспомнили про Аллу Пугачеву, которая не раз объявляла об уходе со сцены, но продолжает выступать на корпоративах.

Шнуров и ранее пытался поставить точку в истории «Ленинграда». Он даже создавал группу «Рубль», однако позже вновь собрал коллектив и вернулся на сцену с хитом «Экспонат».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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