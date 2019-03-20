Шнуров распускает «Ленинград»: группа отправляется в прощальный тур

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил, что тур 2019 года станет последним для группы.

Заявление музыкант сделал в стихотворной форме на своей странице в Instagram. «Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, – этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», – написал Шнуров.

Впрочем, артист не исключил, что возможно в будущем он вновь соберет группу.

В комментариях большинство подписчиков музыканта выразили уверенность, что «Ленинград» все же продолжит выступления, а слова певца посчитали уловкой, сделанной для того, чтобы продать больше билетов. Некоторые напомнили про Аллу Пугачеву, которая не раз объявляла об уходе со сцены, но продолжает выступать на корпоративах.

В свою очередь гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин подтвердил серьезность намерений Шнурова распустить музыкальный коллектив. «Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа «Ленинград» в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», – сказал музыкант порталу «360».

Стоит отметить, что Шнуров и ранее пытался поставить точку в истории «Ленинграда». Он даже создавал группу «Рубль», однако позже вновь собрал коллектив и вернулся на сцену с хитом «Экспонат».

Прощальный тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. Музыканты выйдут на сцену в семи городах. Гастроли завершатся в Санкт-Петербурге 12 октября.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.03.19

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