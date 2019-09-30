Похудел на 30 килограммов: Киркоров раскрыл, как избавился от лишнего веса

Певец Филипп Киркоров раскрыл журналистам секрет похудения более чем на 30 килограммов. Чтобы избавиться от лишнего веса, исполнителю, по его признанию, пришлось не морить себя голодом, а соблюдать диету легендарной балерины Майи Плисецкой.

«Моя диета стара как мир, это рацион Майи Плисецкой – диета «Не жрать», – рассказал артист в эфире телеканала НТВ. Киркоров уточнил, что последний прием пищи должен быть не позднее 18:00, а следующий – как минимум в 12:00 или 14:00 следующего дня. При этом певцу пришлось отказаться от выпечки, шоколада и газированных напитков, которые он «очень любит».

Ранее ученые Гарвардского университета в США посоветовали включить в ежедневный рацион небольшое количество орехов для снижения риска развития ожирения и сопутствующих болезней. Специалисты на протяжении 20 лет исследовали здоровье около 290 тысяч мужчин и женщин. Участники исследования – мужчины в возрасте от 40 до 75 лет и женщины 24-44 лет – предоставляли данные о своем весе, физической активности и частоте употребления одной порции орехов (28 граммов). Ученые установили, что для получения положительного эффекта, достаточно ежедневно съедать примерно половину нормы орехов любого типа. Среди людей, которые следовали этому правилу, риск получить ожирение снижалась примерно на 23%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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