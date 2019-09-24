Ученые Гарварда нашли продукт, предотвращающий ожирение

Для снижения риска развития ожирения и сопутствующих болезней необходимо включить в ежедневный рацион небольшое количество орехов. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета в США по итогам исследования, которое охватило около 290 тысяч мужчин и женщин. Их здоровье оценивалось на протяжении 20 лет, сообщает портал Medical Xpress, опубликовавший научную работу американских специалистов.

Каждые четыре года участники исследования – мужчины в возрасте от 40 до 75 лет и женщины 24-44 лет – предоставляли данные о своем весе, физической активности и частоте употребления одной порции орехов (28 граммов).

Как выяснилось, для получения положительного эффекта, достаточно в сутки потреблять примерно половину нормы орехов любого типа. Среди людей, которые соблюдали данное правило, риск получить ожирение снижалась примерно на 23%. При этом для тех, кто употреблял арахисовое масло, подобного эффекта установлено не было.

Как отмечают авторы исследования, их работа не способна точно установить причинно-следственную связь, однако она подтверждает данные других наблюдений. Ученые полагают, что высокое содержание клетчатки вызывает более продолжительное ощущение сытости. Кроме того, благодаря орехам из организма выводится больше калорий. Согласно еще одному исследованию, высокое содержание ненасыщенных жиров в орехах увеличивает расход энергии в состоянии покое, что также может помочь предотвратить появление лишнего веса.

Ученые для профилактики ожирения советуют заменить орехами булочки, шоколад, пончики и другие продукты для перекуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.19

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