Фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой мошенницы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стала жертвой мошенницы. Женщина пообещала помочь спортсменке, но исчезла сразу, как получила деньги.

По данным телеканала РЕН ТВ, 23-летняя фигуристка обратилась к гадалке с просьбой помочь в лечении младшей сестры, которая страдает редким заболеванием – синдромом Тричера-Коллинза.

Женщина потребовала 2 млн рублей за свои услуги. Однако как только Сотникова перевела деньги, аферистка перестала выходить на связь.

Спортсменка обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.09.19

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