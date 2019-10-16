Актриса из сериала «Солдаты» обворовывала посетителей фитнес-центра

Актриса Ольга Юрасова была поймана на краже. Женщина подворовывала из шкафчиков посетителей в московском фитнес-центре.

Первые жалобы на пропажу вещей стали поступать летом. Чтобы установить личность вора, администрация поставила камеры видеонаблюдения. Юрасову поймали с поличным, передает телеканал РЕН ТВ.

Актриса созналась, что пять раз вскрывала чужие шкафчики. В последний раз она вытащила ценности на сумму 50 тысяч рублей. Ей предъявили обвинения по статье УК РФ «Кража».

Ольга Юрасова играет в театре и снимается в кино. Российскому зрителю она известна по сериалу «Солдаты», в нем актриса сыграла роль супруги прапорщика Шматко.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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