Актер Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Сергей Жигунов задолжал банку 38 млн рублей. В счет долга судебные приставы арестовали квартиру актера в Москве. Под угрозой и права продюсера на кинопроекты.

Как сообщает журнал «СтарХит», иск в отношении Жигунова подал один из банков Волгограда. Он лишился однокомнатной квартиры на Мосфильмовской улице площадью 40 кв. м.. Однако это не покрывает всей задолженности. К тому же Жигунову придется еще и выплатить исполнительский сбор – почти 2,7 млн рублей.

Помимо недвижимости приставы могу лишить актера прав на кинопроекты, которые принадлежат Жигунову как продюсеру. Ранее он уже передавал права на несколько своих проектов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

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