Актрису Бочкареву лишили водительских прав после скандала с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительского удостоверения за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Решение вынес мировой судья в Москве.

«Судебный участок мирового судьи №105 признал Бочкареву виновной в нарушении части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и назначил ей наказание в виде лишения права управления ТС на 1 год и 8 месяцев и штрафа в 30 тысяч рублей», – сообщили РИА «Новости» в суде. Актриса не явилась на заседание, в суде ее интересы представлял адвокат.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бочкареву задержали в Москве, якобы у актрисы нашли пакетик с запрещенным веществом. В Сети даже появилось видео задержания звезды. Сама Бочкарева отрицает любые слухи о своей причастности к этой истории.

Накануне актриса опубликовала в своем Instagram статью под названием «Пиар года», в которой журналист размышляет над тем, правдивы ли данные о задержании. «Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула. Да уж... А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом?», – прокомментировала звезда.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.19

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