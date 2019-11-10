Что погубило Пашу Фейсконтроля: подробности смерти известного клубного промоутера

В Москве скончался легендарный клубный промоутер Павел Пичугин по прозвищу Паша Фейсконтроль. Ему было 38 лет.

Информацию о смерти самого известного фейсконтрольщика страны подтвердил друг и коллега Пичугина Андрей Ширман (DJ Smash). По данным «Звезды», Пичугин умер от остановки сердца.

Однако его друг музыкант Дмитрий Ежиков (МС Дима Еж) не подтвердил эти сведения. «Точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала», – рассказал Ежиков телеканалу «360», отметив, что заключения о причине смерти от медиков пока нет. Однако врачи говорили про подозрение на тромбоз, потому что Пичугин недавно перенес операцию на колене, указал он.

Между тем, по данным «Московского Комсомольца», Пичугин дважды вызывал скорую помощь. Первый раз – около 4 часов утра 9 ноября. Известного представителя московской тусовки беспокоили резкие боли в животе и рвота, он решил, что отравился, однако от госпитализации отказался.

Состояние Пичугина не улучшилось, у него начались судороги. Спустя 3,5 часа мужчина вынужден был снова вызвать «неотложку». Приехала реанимационная бригада, но спасти пациента не удалось. Дата и место похорон пока не определены.

Павел Пичугин в 2000-х годах контролировал вход в самые дорогие клубы Москвы. Посетители клубов отмечали его чрезмерную придирчивость к внешнему виду и поведению гостей. За это же его ценили многие владельцы ночных заведений.

Сам Пигучин уверял, что как-то не пустил в заведение певца Филиппа Киркорова и модель Наталью Водянову. Кроме того, сообщалось, что он не пропустил в один из клубов брата принца Чарльза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.19

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