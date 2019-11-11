Стали известны место и дата прощания с Пашей Фейсконтролем Пичугиным

Стали известны дата и место прощания с клубным промоутером Павлом Пичугиным по прозвищу Паша Фейсконтроль. Прощание с Пичугиным состоится 12 ноября, его похоронят на Рогожском кладбище. Поминки состоятся в известном московском клубе WOW, передает «360».

По словам друга Павла Пичугина, ресторатора Ильи Эстерова, в последние годы Паша Фейсконтроль вел здоровый образ жизни. Он опроверг версию того, что причиной смерти столичного клубного промоутера явились вредные привычки.

Он рассказал, что недавно Пичугин перенес операцию на колене, а вероятной причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. «Несколько дней назад я пригласил его на одно важное событие, но он сказал, что чувствует себя неважно. У Паши были мысли и проекты, которыми он хотел заняться», – рассказал Эстеров «МК».

Как писал «Новый День», промоутер скончался 9 ноября в возрасте 38 лет. Причина смерти пока точно не установлена. Его друг музыкант Дмитрий Ежиков (МС Дима Еж) также заверяет, что Павел «точно он нигде не тусовался, не гулял». «Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала», – рассказал Ежиков.

Между тем, по данным «МК», Пичугин дважды вызывал скорую помощь. Первый раз – около 4 часов утра 9 ноября. Известного представителя московской тусовки беспокоили резкие боли в животе и рвота, он решил, что отравился, однако от госпитализации отказался. Состояние Пичугина не улучшилось, у него начались судороги. Спустя 3,5 часа мужчина вынужден был снова вызвать «неотложку». Приехала реанимационная бригада, но спасти пациента не удалось.

Павел Пичугин в 2000-х годах контролировал вход в самые дорогие клубы Москвы. Посетители клубов отмечали его чрезмерную придирчивость к внешнему виду и поведению гостей. За это же его ценили многие владельцы ночных заведений. Сам Пигучин уверял, что как-то не пустил в заведение певца Филиппа Киркорова и модель Наталью Водянову. Кроме того, сообщалось, что он не пропустил в один из клубов брата принца Чарльза.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.11.19

Что погубило Пашу Фейсконтроля: подробности смерти известного клубного промоутера. / «Не кричите, я больше не выйду»: Алла Пугачева объявила о 10-летнем концертном перерыве. / Майкл Джексон после смерти «заработал» $2,4 млрд. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»