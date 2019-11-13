Сыну Плющенко и Рудковской угрожает неизвестная

Фигурист Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская обратились в полицию в связи с угрозами их сыну со стороны неизвестной женщины.

На страничку шестилетнего Саши, которого родители называют Гном Гномыч, в Instagram подписаны более 300 тысяч человек. По словам Плющенко, на протяжении длительного времени в личных сообщениях ребенку шлет проклятия и угрожает расправой неизвестный пользователь.

«Да, это правда. Мы подали заявление в правоохранительные органы. Есть службы, которые этим занимаются, поэтому мы доверились профессионалам», – подтвердил фигурист телеканалу РЕН ТВ.

Полиция проводит проверку. Плющенко и Рудковская также обратились за помощью к адвокату.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.11.19

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