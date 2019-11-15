Бузова собирается спеть на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова планирует выступить на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом она заявила на одном из своих концертов.

Во время шоу «Под звуки поцелуев» Бузова исполнила песню на английском языке, а также объявила, что сделает подобное уже на Евровидении. Впрочем, артистка не уточнила, когда именно она собирается принять участие в конкурсе.

Ранее уже курсировали слухи о том, что Бузова может представлять Россию на Евровидении. Однако представитель певицы Антон Богословский сообщил, что в 2020 году она на конкурс не попадет, так как не поступило соответствующее предложение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.19

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