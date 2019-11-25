У Бузовой дома нашли пропавшую статуэтку музыкальной премии

У Ольги Бузовой нашли дома наградную статуэтку премии «Нового радио». В комитете считают, что телеведущая могла случайно прихватить сувенир.

Как сообщил представитель пресс-службы премии Антон Коробков-Землянский журналу «СтарХит», статуэтку заметили во время интервью Ксении Собчак с Ольгой Бузовой.

«Ксения замечает игрушки, а затем «иконостас» – специальную полку, где собраны награды Ольги, среди которых мы видим статуэтку, пропавшую на премии «Нового радио», – рассказал Коробков-Землянский.

В комитете предположили, что наградная статуэтка случайно оказалась дома у певицы. Возможно, она каким-то образом попала туда, когда Бузова работала ведущей на вручении премии. Организаторы просят звезду вернуть приз. Впрочем, сама Ольга ситуацию никак не комментирует.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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