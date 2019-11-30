«Губы дьявола»: бьюти-индустрию захватил шокирующий тренд

Среди любительниц подправить внешность появилась новая тенденция – губы необычной формы. Их называют «губы-патиссоны», «губы дьявола» и «губы-зонтики». По словам косметологов, клиенты сами решат, подходит ли им подобное вмешательство, но тем, кто все же решится на такое, стоит обратиться к опытным специалистам.

Губы необычной формы придумал Емельян Брауде. Он не медик и не косметолог, а представитель сферы архитектуры и строительства. Эффект достигается за счет введения филлеров под кожу. В результате форма изменяется так, чтобы на верхней губе образовалась волна, а в центре нижней углубление.

Труженики бьюти-индустрии подхватили новый тренд, некоторые даже предлагают сделать процедуру бесплатно. Немногие клиентки отважатся на такие кардинальные перемены.

По мнению врача-косметолога Александры Гонт, это очередная пиар-акция людей, которые просто хотят привлечь к своей организации молодых людей. «Эстетически это, наверное, не очень красиво. Я думаю, это просто тренд привлечь популярность молодежи, кто хочет выделиться, кто имеет нестандартные наклонности к проявлению во внешности, одежде», – рассказала Гонт телеканалу «360».

Тем, кто все же решится «сделать» себе «губы дьявола», нужно обратить внимание на несколько моментов. Хотя сама по себе процедура безболезненная, не опаснее, чем любая другая косметологическая инъекция, ее необходимо выполнять в условиях специально оборудованного кабинета.

Кроме того, с особой осторожностью стоит отнестись людям, склонным к аллергическим реакциям. В этом случае можно остаться с травмой из-за образования рубцовой ткани. Такие шрамы сохранятся на всю жизнь. Если процедура прошла без негативных последствий, спустя время необычные губы должны вернуться в первозданный вид.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.19

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