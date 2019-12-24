Ольгу Бузову разыскивают приставы из-за долгов по коммуналке

Ольга Бузова не оплачивала услуги ЖКХ и попала в поле зрение судебных приставов. Управляющая компания требует взыскать с телезвезды более 10 тысяч рублей.

Речь идет о долгах за коммунальные услуги за квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. УК «Космосервис Центр» обратилась в суд из-за долга в размере 10 662 рубля. В компании сообщили, что на неоднократные просьбы оплатить долг, Бузова не отвечала.

Согласно данным портала мировых судей Санкт-Петербурга, судебный приказ по делу о жилищном споре между певицей и управляющей компанией был вынесен 27 августа 2019 года.

Теперь Бузову разыскивают сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Комментариев от самой звезды по этому вопросу не поступало.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 24.12.19

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