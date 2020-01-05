Художника Никаса Сафронова обвинила в изнасиловании профессиональная шантажистка

Никаса Сафронова обвинила в изнасиловании модель Марина Рудницкая. По словам самого художника, женщина шантажировала его угрозами рассказать историю в ток-шоу. В результате ее арестовали.

Рудницкая и ее подруга Татьяна Морозова занимались организацией скандалов с участием известных людей по отработанной схеме, рассказал Сафронов «Вечерней Москве». Морозова связалась с художником за несколько дней до Нового года и заявила, что ее подруга беременна от него. Более того, модель якобы была изнасилована.

Морозова отметила, что Рудницкая готова пойти на телевидение и рассказать свою историю на ток-шоу Андрея Малахова. Если же Сафронов не хочет такой славы, то молчание женщин он может купить за 500 тысяч рублей. Художник обратился в полицию.

4 января Таганский суд Москвы на два месяца отправил Рудницкую под стражу, а Морозову – под домашний арест по делу о вымогательстве. Обеих женщин взяли с поличным во время передачи денег, где Морозова выступала посредницей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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