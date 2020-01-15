Певец Александр Серов пострадал в драке со стрельбой

Певец Александр Серов был ранен в ногу в одном из кафе Подмосковья. В настоящее время здоровью артиста ничего не угрожает.

По словам самого Серова, в заведении произошел конфликт между посетителями, один из них выстрелил в своего оппонента, пуля попала в ногу певца. К счастью, боеприпас был сделан из резины, поэтому серьезной травмы артист не получил.

«Сейчас все хорошо. Все живы и здоровы», – рассказал Серов телеканалу «Звезда». Певец уточнил, что теперь немного хромает. При этом он не стал обращаться в правоохранительные органы.

Александр Серов прославился такими хитами как «Ты меня любишь», «Как быть», «Звездопад» и «Я люблю тебя до слез». В 2004 году он удостоился звания народного артиста России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.20

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