Юмористка Елена Воробей сломала руку во время концерта

Юмористка Елена Воробей сломала руку во время выступления, но продолжила концерт. По словам актрисы, она не первый раз работает с травмой.

Инцидент произошел в Ногинске, где юмористка поскользнулась на сцене, сообщила Воробей в своем Instagram. «Быстро приехала неотложка. Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь, продержалась минут 40!!!!», – написала юмористка.

Актриса остановила выступление, когда у нее сильно упало давление. Тогда медики смогли оказать женщине помощь.

Воробей поблагодарила своих зрителей и поклонников, а также сообщила, что следующий концерт в Ногинске состоится 7 февраля. «А работать с переломанной рукой мне уже доводилось семь лет назад», – отметила юмористка.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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