Правнук Сталина бесследно исчез вместе с женой

Правнук советского вождя Иосифа Сталина Селим Бенсаад не выходит на связь с близкими уже третий месяц. Также пропала и его жена Наталья. Тревогу забил отец Селима Хосин. Однако стало известно, что родитель неоднократно поднимал руку на сына. Об этом сообщает «СтарХит».

77-летний Хосин Бенсаад утверждает, что полиция не хочет возбуждать дело о пропаже человека. Поисками сына отец занимается вместе с подругой Ланой Паршиной. Есть несколько предположений относительно того, куда мог подеваться Селим: попал в заложники, стал жертвой сектантов или его убили.

Позже выяснилось, что в семье не все было гладко, а Хосин неоднократно бил и душил сына-инвалида. По словам подруги Селима Марии Меркиной, приятель высылал ей аудиозаписи, в которых делился своими переживаниями. Есть свидетельства о четырех случаях конфликта между отцом и сыном. Меркина не исключает, что Хосин систематически проявлял агрессию в отношении отпрыска.

Селим появился на свет в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили. Галина родила ребенка от сокурсника из Алжира Хосина Бенсаада, который учился в Институте дружбы народов им. Лумумбы. У ребенка были проблемы со зрением, в три года врачи диагностировали у него глухоту.

Москва, Зоя Осколкова

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