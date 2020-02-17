Волочкова хочет отсудить свою пенсию у Большого театра

Анастасия Волочкова готова судиться с Большим театром ради пенсионных выплат. Балерину не волнует размер будущей пенсии, но для нее это вопрос принципа.

«Балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет, – объяснила в эфире радио «Комсомольская правда» Волочкова. – Но у меня нет пенсии. Мне ее не дают в Большом театре, хотя трудовая книжка там до сих пор лежит».

Танцовщица с 2003 года не танцевала на сцене Большого. Она гастролировала с собственными программами. При этом в соцсетях Волочкова выкладывает фото с курортов, а ее дом обставлен в венецианском стиле. Очевидно, что балерина в деньгах не нуждается.

Решить вопрос с пенсией Волочкова намерена через суд. «Знакомые мне сказали, что я, наверное, буду получать копейки, хотя я заслуженная артистка России. Хотя я буду рада любой пенсии, лишь бы ее платили. Я вообще человек принципиальный, – подчеркнула Анастасия. – Знаете, какой ответ от Большого театра получил мой адвокат? Ему там сказали: «Вы сначала докажите, что Анастасия Волочкова не в кордебалете стояла 32-м лебедем, а была солисткой!»».

Она напомнила, что является единственной балериной, выигравшей дело о незаконном увольнении из Большого театра. «Уволили меня не из-за моего веса, а потому что там процветала коррупция: любой человек с мешком денег решал, кто будет танцевать, а кто нет», – рассказала Волочкова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.02.20

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