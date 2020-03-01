Минус 22 килограмма: Надежда Бабкина раскрыла, как избавилась от лишнего веса

В НИИ Питания РАН положительно оценили диету для похудения, которой придерживаются певица Надежда Бабкина и актриса Нонна Гришаева.

Накануне Надежда Бабкина в эфире НТВ раскрыла секрет своего похудения на 22 килограмма. По словам артистки, диету ей посоветовала Нонна Гришаева. Режим питания предполагает, что в течение 8 часов в дневное время можно есть все, что захочется, без ограничений, а в последующие 16 часов следует полностью отказаться от еды. В данный период разрешается пить только воду либо чай без сахара.

В НИИ Питания РАН назвали такую диету правильной и очень полезной. По словам ведущего научного сотрудника института НИИ Питания РАН Ольги Григорьян, певица использовала «классический вариант питания» – он очень полезен и одобрен наукой.Специалист рекомендовала такой режим питания всем людям, желающим не только сбросить лишние килограммы, но и просто поддержать хорошее состояние здоровья, сообщает радиостанция «Говорит Москва». «Восемь, максимум десять часов в течение суток отводится на то, чтобы принимать пищу. Это физиология», – сказала Григорьян. Однако, по ее словам, такую диету не следует соблюдать людям с проблемами со здоровьем, например, с сахарным диабетом.

Москва, Ольга Панфилова

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