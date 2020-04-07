Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому для лечения пневмонии

Певица Надежда Бабкина попала в больницу с обширным воспалением легких. Артистку пришлось ввести в искусственную кому. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

70-летняя певица попала в частную московскую клинику 1 апреля, врачи диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Бабкину ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Состояние певицы медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Наблюдается положительная динамика, велика вероятность благополучно выздоровления, отметили источники в медицинских кругах.

Примечательно, что тест на COVID-19 не выявил инфекцию нового типа, хотя клиническая картина болезни «абсолютно коронавирусная». Не исключено, что анализы могли казаться отрицательными из-за мутации вируса. В свою очередь телеграм-канал Mash утверждает, что коронавирус у артистки подтвердился.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.04.20

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