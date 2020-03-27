Врач подтвердил коронавирус у Льва Лещенко и рассказал о состоянии артиста

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко, попавшего в реанимацию столичной больницы №40 в Коммунарке с пневмонией и подозрением на коронавирус, стабильное. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook. Певца планируют перевести в обычную палата.

По словам медика, певец поступил в больницу с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. «После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», – добавил Проценко.

Главврач отметил, что в первый день состояние Лещенко ухудшилось – «наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови», его перевели в отделение реанимации.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», – написал Проценко.

Ранее сообщалось, что 78-летний артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. Тест подтвердил наличие у певца коронавируса нового типа. Отмечалось, что певец находится в крайне тяжелое.

Лещенко 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США и находился в самоизоляции. После ухудшения самочувствия певец обратился к врачам.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 27.03.20

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