Звезды шоу-бизнеса подхватили коронавирус на дне рождения сестры Крутого

Российские знаменитости могли заразиться коронавирусной инфекцией на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак.

«В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», – написала Собчак в своем телеграм-канале. Телеведущая не уточнила, кто именно присутствовал на торжестве, однако другие источники составили целый список знаменитостей, оказавшихся в зоне риска.

В частности, телеграм-канал «НеМалахов» написал, что на празднике присутствовали Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Ани Лорак и Алсу. По данным телеграм-канала «Только никому...», в числе гостей были Николай Басков, Александр Серов, Ирина Аллегрова, Александр Ревва, Лера Кудрявцева и экс-фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Кроме того, Лещенко 19 марта принимал участие в съемках программы Андрея Малахова. Вместе с ним в студии находились Геннадий Хазанов, Лариса Рубальская, Ангелина Вовк и Аркадий Укупник.

Хазанов заявил, что не будет проверяться на коронавирус. «Нет, не планирую тест сдавать. Заразиться тоже не боюсь, потому что уже много времени прошло», – цитирует артиста «Газета.Ru».

Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией. Тест выявил у певца коронавирус нового типа. В настоящее время артист находится в реанимации. Известно, что несколько дней назад музыкант вернулся в Россию после гастролей по США и Канаде.

Позже с подозрением на COVID-19 в больницу попал певец Игорь Николаев. Утверждается, что и он был в списке приглашенных на празднование к Алле Крутой.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.03.20

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