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Пятница, 27 марта 2020, 10:42 мск

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Игорь Николаев попал в больницу, где лечат от коронавируса

www.instagram.com/igor_nikolaev_music

Певец Игорь Николаев был госпитализирован в больницу в московском поселке Коммунарка, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, у артиста диагностировали очаговую пневмонию.

Николаев сдал анализ на выявление коронавируса, однако результаты пока неизвестны, сообщает «360». «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем», – сказала помощница музыканта.

Известно, что у артиста поднялась высокая температура. Медики диагностировали очаговую пневмонию. Состояние Николаева оценивается как средней степени тяжести.

Накануне с двусторонней пневмонией в больнице оказался Лев Лещенко. Результаты тестов исполнителя на COVID-19 пока неизвестны.

Среди известных личностей, у которых подтвержден коронавирус, оказался Борис Акунин. «Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», – сообщил писатель на своей странице в Facebook. Он добавил, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. «Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», – заключил Акунин.

Ранее Ольга Куриленко сообщила в своем Innstagram, что заразилась коронавирусной инфекцией. Спустя неделю актриса сообщила, что почти полностью поправилась и чувствует себя хорошо.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.03.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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