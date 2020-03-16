«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко сообщила в своем Instagram, что больна новым типом коронавируса.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» – написала актриса на своей странице в соцсети.

На вопрос подписчиков, как она лечится, Куриленко ответила, что «лечения от этого вируса нет». Актриса принимает парацетамол, чтобы сбить температуру, ест чеснок для иммунной системы и пьет воду с лимоном.

Ранее сообщалось, что Голливуд потеряет около 20 млрд долларов из-за коронавируса. Основные потери понесут киностудии, которые вынуждены переносить премьеры фильмов из-за распространения COVID-19.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 13.03.20

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