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Понедельник, 16 марта 2020, 10:51 мск

Новости Бульварное чтиво

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«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

www.instagram.com/olgakurylenkoofficial

Актриса Ольга Куриленко сообщила в своем Instagram, что больна новым типом коронавируса.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» – написала актриса на своей странице в соцсети.

На вопрос подписчиков, как она лечится, Куриленко ответила, что «лечения от этого вируса нет». Актриса принимает парацетамол, чтобы сбить температуру, ест чеснок для иммунной системы и пьет воду с лимоном.

Ранее сообщалось, что Голливуд потеряет около 20 млрд долларов из-за коронавируса. Основные потери понесут киностудии, которые вынуждены переносить премьеры фильмов из-за распространения COVID-19.

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