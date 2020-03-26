СМИ: Лев Лещенко попал в реанимацию из-за коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Тест подтвердил наличие у певца коронавируса нового типа. Состояние 78-летнего артиста оценивается как крайне тяжелое.

Лещенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, куда попадают заболевшие COVID-19, сообщает телеграм-канал 112. Коронавирус вызвал у исполнителя двухстороннюю пневмонию. Певец начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови.

Друг Лещенко Владимир Винокур подтвердил, что артист находится в реанимации. Однако чувствует он себя хорошо. «Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», – сообщил Винокур изданию «Подъем».

Концертный директор Лещенко подтвердил РИА «Новости», что певец находится в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом. «Что такое двустороннее воспаление легких у человека, которому больше 70-ти лет? Не слушайте никого, кто нагнетает. Все хорошо с ним», – отметил Дмитриев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.03.20

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