российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 марта 2020, 16:14 мск

Новости Культура

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: Лев Лещенко попал в реанимацию из-за коронавируса

Фото: www.instagram.com/leshchenko_lv

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Тест подтвердил наличие у певца коронавируса нового типа. Состояние 78-летнего артиста оценивается как крайне тяжелое.

Лещенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, куда попадают заболевшие COVID-19, сообщает телеграм-канал 112. Коронавирус вызвал у исполнителя двухстороннюю пневмонию. Певец начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови.

Друг Лещенко Владимир Винокур подтвердил, что артист находится в реанимации. Однако чувствует он себя хорошо. «Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», – сообщил Винокур изданию «Подъем».

Концертный директор Лещенко подтвердил РИА «Новости», что певец находится в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом. «Что такое двустороннее воспаление легких у человека, которому больше 70-ти лет? Не слушайте никого, кто нагнетает. Все хорошо с ним», – отметил Дмитриев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.03.20

Денег на зарплаты хватит до мая: театры и музеи рассказали, чего ждать сотрудникам. / Ушла из жизни звезда советского кино Инна Макарова. / В Курганской области рассказали, каким будет новый лес «75 лет Победы». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Путин назвал возможный срок победы над коронавирусом

Куйвашев приказал приостановить работу кафе, ресторанов, ночных клубов и ТЦ (ДОКУМЕНТ)

Washington Post предрекла торжество социализма в США из-за коронавируса

Северная Корея просит помощи в борьбе с коронавирусом

В Тавде отменили городскую ярмарку из-за указа по коронавирусу

Сербский Валево в ожидании изоляции

В Екатеринбурге продают маски по 60 рублей за штуку (ФОТО)

В Петербурге в нерабочую неделю закроют кафе, рестораны и парки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Культура, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая,