«Ребята, мы все будем в порядке»: Лев Лещенко выписался из больницы

Знаменитый 78-летний российский и советский певец Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, куда попал с коронавирусной инфекцией. По словам артиста, он полностью здоров.

«Все замечательно, здоров полностью, целиком и полностью. Планы – сидеть дома и лечить до конца воспаление легких. Врачам – респект, уникальная больница. Паники не надо, ребята, мы все будем в порядке», – цитирует слова певца телеканал «Звезда».

Напомним, 12 марта Лещенко вернулся с гастролей по Канаде и США. 24 марта певец был госпитализирован в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. Тест подтвердил наличие у певца коронавируса. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

27 марта телеведущая Ксения Собчак заявила, что из-за болезни Лещенко в тусовке шоубиза произошел переполох. «Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», – сообщила она.

По данным телеграм-канала «НеМалахов», на празднике присутствовали Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Ани Лорак и Алсу. Телеграм-канал «Только никому...», отмечал, что в числе гостей были Николай Басков, Александр Серов, Ирина Аллегрова, Александр Ревва, Лера Кудрявцева и экс-фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Кроме того, Лещенко 19 марта принимал участие в съемках программы Андрея Малахова. Вместе с ним в студии находились Геннадий Хазанов, Лариса Рубальская, Ангелина Вовк и Аркадий Укупник.

Позже с подозрением на COVID-19 в больницу попал певец Игорь Николаев. Утверждается, что он также был в списке приглашенных на торжества к Алле Крутой.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.04.20

День Победы без ветеранов: пожилых людей просят не приглашать на торжества. / Генпрокуратура поручила проверить завышение цен на чеснок, имбирь и лимоны. / Россия отдала миллионы иностранцам для борьбы с коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»