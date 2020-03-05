Шварценеггер судится с российским производителем роботов

Актер Арнольд Шварценеггер подал иск в суд на российского разработчика роботов Promobot. Компания использовала внешность звезды без его разрешения.

Как сообщает портал TMZ, Шварценеггер требует компенсацию в размере 10 млн долларов, а также долю прибыли, которую разработчики получили с продаж робота с его внешностью. Кроме того, актер запретил использовать его облик.

Стоит отметить, что адвокат Шварценеггера ранее направлял письмо в адрес Promobot, в котором призывал компанию отказаться от использования андроида-двойника. Однако разработчики не прислушались к этому требованию и показали робота с лицом знаменитости на выставке в Нью-Йорке.

В свою очередь в Promobot заявили, что никаких исков от Шварценеггера не получали. Компания несколько месяцев ведет переговоры с представителями актера о правах использования его внешности, передает РИА «Новости».

Promobot специализируется на создании роботов-помощников. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 05.03.20

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