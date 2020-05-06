Том Круз полетит в космос для съемок фильма

Голливудский актер Том Круз может полететь на Международную космическую станцию для того, чтобы сыграть роль в фильме. Если эти планы осуществятся, это будет первый боевик, снятый за пределами Земли.

Директор NASA Джим Брайденстайн сообщил в своем твиттере, что агентство с радостью поработает с Томом Крузом над фильмом на борту МКС. «Нам необходимо, чтобы популярные СМИ вдохновили новое поколение инженеров и ученых превратить грандиозные планы NASA в реальность», – написал Брайденстайн.

Глава NASA не раскрыл деталей проекта. По данным портала Deadline, к съемкам хотят привлечь компанию миллиардера Илона Маска SpaceX.

Кроме того, пока неизвестно какого жанра будет эта картина. Инсайдеры утверждают, что новый фильм не будет продолжением известной франшизы с Крузом в главной роли «Миссия невыполнима».

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 02.05.20

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