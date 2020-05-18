На футбольном матче вместо зрителей на трибуны усадили секс-кукол

В Южной Корее на матчах чемпионата страны по футболу было запрещено присутствовать зрителям из-за пандемии коронавируса. В результате на трибунах вместо болельщиков рассадили секс-кукол.

17 мая южнокорейский футбольный клуб «Сеул» играл против «Кванчжу». Компания Dalcom, которая занимается производством секс-игрушек, предложила руководству «Сеула» приобрести высококачественные манекены.

На трибунах появились 30 секс-кукол, в руки которым вставили таблички с лозунгами поддержки. Фото с матча опубликовали пользователи в твиттере.

Позже руководство футбольного клуба принесло извинения болельщикам. В «Сеуле» заявили, что не проверили, для чего на самом деле предназначены манекены.

Сеул, Зоя Осколкова

Сеул. Другие новости 13.05.20

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