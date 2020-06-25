На трибуне британского стадиона появился картонный Бен Ладен

Картонный манекен с изображением лидера террористов Усамы Бен Ладена был установлен на трибуне домашнего стадиона футбольного клуба «Лидс». Об этом сообщает BBC.

Игры внутреннего чемпионата проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. Футбольным фанатам предложили разместить свои фотографии на картонных манекенах.

На одном из снимков трибун запечатлен экс-лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усама Бен Ладен.

Руководство клуба удалило скандальный манекен и принесло извинения зрителям. В «Лидсе» заверили, что не допустят появления оскорбительных изображений в будущем.

Стоит отметить, что это не первый скандал в футболе, связанный с коронавирусными ограничениями. Так в Южной Корее на матчах чемпионата страны по футболу на трибунах вместо болельщиков рассадили секс-кукол. Во время австралийской регби-лиги среди картонных зрителей появился Гарольд Шипман – серийный убийца, орудовавший в Великобритании в 1980-1990-х годах.

Лондон, Зоя Осколкова

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