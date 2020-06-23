Алла Пугачева вновь станет бабушкой

Племянник Аллы Пугачевой Владислав станет папой. Об этом рассказал сам будущий отец, который сейчас находится в больнице. Таким образом, певица станет двоюродной бабушкой.

Мужчина был госпитализирован с панкреатитом. «Я давно уже не пью. Меня лечат сейчас капельницами. Сейчас смотрят динамику. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны», – поделился он.

Жена Владислава Гузель в сентябре родит девочку. У мужчины уже есть сын от первого брака, опеку над которым, по данным СМИ, взяла примадонна.

Алла Пугачева давно заботится о семье умершего брата. Известно, что она подарила его сыну и своему племяннику квартиру в центре Москвы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.06.20

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