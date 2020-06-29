Волочкову оштрафовали за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова отправилась в село Дивеево, чтобы посетить монастырь. Таким образом, звезда нарушила карантин и была оштрафована. Танцовщица заявила, что нижегородский губернатор выступает против верующих, вводя ограничительные меры.

Фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря Волочкова разместила на своей странице в Instagram. «Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей. Как призвать к совести этого человека?!» – написала балерина.

Позже Волочкова разместила еще один пост, в котором сообщила, что совершила преступление, приехав в Дивеево. «Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники, находящиеся на службе, тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени», – задалась вопросом звезда.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в селе действует карантин, а на Волочкову ему пожаловались местные жители. «И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы», – написал глава региона в Instagram.

Никитин отметил, что балерина пробралась в Дивеево «окольными путями и не без помощи местных друзей». «Известность – это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность. За тех, кто может на тебя равняться. И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести», – заключил губернатор.

Стоит отметить, что с 25 апреля по решению Роспотребнадзора Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастырь находился на карантине в связи со вспышкой коронавируса, который был обнаружен у нескольких десятков насельниц. 11 июня ограничительные меры отменили, однако карантин продолжает действовать в селе Дивеево. Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов России по числу зараженных Covid-19. По последним данным, в регионе зарегистрировано 17 278 случаев коронавирусной инфекции, 229 человек умерли.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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