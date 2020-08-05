Волочкова продаст купель, чтобы оплатить штраф за нарушение карантина

Анастасия Волочкова выставила на продажу ледяную купель. Вырученные деньги балерина планирует потратить на оплату штрафа, который ей выписали за нарушение коронавирусного карантина.

На своей странице в Instagram танцовщица написала, что поклонник подарил ей новую купель. На изготовленной из дерева емкости красуются инициалы Волочковой.

«Это, правда, королевская купель! Но! Еще возникла идея. Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!!», – сообщила балерина.

Напомним, в июне Волочкова отправилась в село Дивеево, чтобы посетить монастырь. Таким образом, звезда нарушила карантин и была оштрафована. Танцовщица в ответ заявила, что нижегородский губернатор выступает против верующих, вводя ограничительные меры.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.07.20

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