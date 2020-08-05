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Среда, 5 августа 2020, 15:00 мск

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Волочкова продаст купель, чтобы оплатить штраф за нарушение карантина

https://www.instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова выставила на продажу ледяную купель. Вырученные деньги балерина планирует потратить на оплату штрафа, который ей выписали за нарушение коронавирусного карантина.

На своей странице в Instagram танцовщица написала, что поклонник подарил ей новую купель. На изготовленной из дерева емкости красуются инициалы Волочковой.

«Это, правда, королевская купель! Но! Еще возникла идея. Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!!», – сообщила балерина.

Напомним, в июне Волочкова отправилась в село Дивеево, чтобы посетить монастырь. Таким образом, звезда нарушила карантин и была оштрафована. Танцовщица в ответ заявила, что нижегородский губернатор выступает против верующих, вводя ограничительные меры.

Москва, Зоя Осколкова

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