Из лейбла Black Star уходит его основатель

Российский рэпер и продюсер Тимати заявил об о своем уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого является. Об этом артист написал у себя в Instagram. Он пояснил своим поклонникам, что решение было взвешенным и хорошо продуманным. Его приняли партнеры, которые работали совместно более 20 лет.

Тимати также пояснил, что на сегодняшний день лейбл Black Star превратился в «группу компаний», а потому утерял камерный шарм. «Ребята хотят быть «гуглом», «верджином», «амазоном», а мне скорее ближе концепция Илона Маска», – написал Тимати. По его словам, он сохранит учредительские доли в отдельных проектах Black Star, однако к артистам лейбла теперь отношения не имеет, а сам обдумывает создание «камерного» проекта.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.07.20

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