«Свежо…» Волочкова после возвращения с Мальдив села на шпагат на ледяную купель (ВИДЕО)

Известная балерина Анастасия Волочкова вернулась в Россию после отдыха на Мальдивах и села на шпагат на своей знаменитой купели в Подмосковье. «Я закаленный человек», – заявила звезда в на странице в «Инстаграм», и опубликовала видеоролик. За час видео набрало более 13 тыс просмотров.

«По прилету с Мальдив... Ледяная купель, конечно, контрастна с температурой воды тёплого океана. Но я по ней соскучилась. Так начинается мое утро», – рассказала Волочкова.

В коротком видеоролике балерина в ярко-оранжевом купальнике окунается в ледяную воду. «Это, конечно, не Мальдивы, – со смехом говорит она. – Но это надо сделать».

«Свежо, – сообщает Волочкова, забравшись в огромную бочку с водой. – Вот что спасает и в пандемию, и не в пандемию – ледяная купель». Холодная вода отлично тонизирует кожу и помогает от всех невзгод, заключила балерина и села на свой знаменитый шпагат на бочке с водой.

Сегодня утром на западе Подмосковья температура воздуха была около минус 6-7 градусов.

Ранее балерина заявляла, что выставила на продажу прежнюю ледяную купель, чтобы оплатить штраф за нарушение коронавирусного карантина. На своей странице в Instagram танцовщица сообщила, что поклонник подарил ей новую именную купель – с ее инициалами.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 03.12.20

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