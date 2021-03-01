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Понедельник, 1 марта 2021, 14:33 мск

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Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома

www.instagram.com/_fan_zemfira_/

Обложка нового альбома Земфиры «Бордерлайн» оказалась очень похожа на обложку сингла Brdrline американского исполнителя Лео Лугански. Об этом сообщил сам музыкант в твиттере.

Лугански опубликовал коллаж из двух обложек. Название сингла, выпущенного в 2019 году, как и название альбома Земфиры, написано белым на черном фоне и зачеркнуто. «Рекламная пауза», – подписал публикацию музыкант.

Альбом «Бордерлайн» стал первым в творчестве Земфиры за последние семь лет. Пластинка вышла в цифровом формате 26 февраля, она содержит 12 песен, некоторые из них певица уже исполняла на концертах.

Земфира, ее официальные представители и дизайнер обложки «Бордерлайна» Демна Гвасалия пока не прокомментировали ситуацию.

Москва, Зоя Осколкова

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