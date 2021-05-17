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Понедельник, 17 мая 2021, 09:11 мск

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Титул «Мисс Вселенная» достался мексиканке Андреа Меса

Фото: www.instagram.com/missuniverse/

Представительница Мексики Андреа Меса стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году. Об этом сообщается в Instagram.

В этом году конкурс «Мисс Вселенная» проходил во Флориде (США). Мероприятие соответствовало правилам безопасности по борьбе с коронавирусом.

В финал конкурса вошли также девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики. Жюри, состоящее в этот раз исключительно из женщин, присудило победу мексиканке Андреа Меса.

Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Ранее ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах.

Россиянка Алина Санько, завоевавшая в 2019 году титул «Мисс Россия», не смогла пройти в полуфинал конкурса.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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