Герой с обложки альбома Nirvana подал на группу в суд за детскую порнографию

Повзрослевший Спенсер Элден, сфотографированный младенцем для обложки альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд. В иске он назвал композицию на фото детской порнографией, пишет Variety.

Культовый альбом американской рок-группы вышел в 1991 году. На обложку поместили композицию из фото младенца в бассейне, который якобы плывет к нанизанной на крючок долларовой банкноте.

Ребенок на снимке абсолютно голый, но это изображение отнесли к несексуальному, то есть легальному. Чаще всего картинку воспринимали как обозначение капитализма.

Спенсер Элден и его адвокат заявили, что композиция обложки изображает ребенка как секс-работника. Причина – деньги в кадре, в которым якобы тянется младенец.

Ответчиками по иску названы живущие ныне участники группы Дэйв Грол, Чад Ченнинг и Крист Новоселич, управляющие различным имуществом Курта Кобейна певица Кортни Лав, Гай Осири и Хизер Парри. В соответчиках фотограф Кирк Веддл, худрук Роберт Фишер и звукозаписывающие компании, которые тиражировали альбом. С каждого Спенсер Элден требует не менее 150 тыс. долларов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 23.08.21

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