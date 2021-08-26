Звезда «Соломенной шляпки» Екатерина Васильева стала монахиней

Актриса Екатерина Васильева официально стала монахиней. Она отказалась от светской жизни вслед за сыном, который служит священником.

О постриге 76-летней звезды советского и российского кино сообщила актриса Мария Шукшина.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын – священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах», – написала Мария в своем телеграм-канале.

У Екатерины Васильевой уже был опыт жизни при монастыре. В 1993 году актриса ушла в послушницы Толгского монастыря в Ярославской области. Позже она стала казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией.

Поклонникам актриса запомнилась яркими образами в фильмах «Соломенная шляпка», «Чародеи», «Обыкновенное чудо». Всего за карьеру Екатерина Васильева сыграла более чем в 200 картинах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.08.21

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