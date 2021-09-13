Бритни Спирс объявила о помолвке – кольцо и избранника показала в Инстраграм

Певица Бритни Спирс объявила в социальных сетях о своей официальной помолвке с личным тренером Сэмом Асгари. Пост всего за пару часов собрал более двух с половиной миллионов просмотров.

39-летняя поп-принцесса опубликовала в Instagram короткое видео, на котором виден безымянный палец с бриллиантовым кольцом и содержится восторженный комментарий певицы: «Я не могу в это поверить!»

Рядом с ней Сэм Асгари, 27 лет, который, в свою очередь, разместил в своем профиле фото, на котором целует Спирс и показывает палец с кольцом.

Впервые они встретились в 2016 году, когда вместе снимались в клипе на хит «Slumber Party».

У поп-звезды двое детей от предыдущего брака с рэпером Кевином Федерлайном, кроме того, несколько часов она пробыла в браке с другом детства Джейсоном Александром – бракосочетание было через 55 часов.

Как писал ранее «Новый День», последние 13 лет Бритни Спирс живет под опекой отца, которого таковым назначил суд после ряда неадекватных поступков, которые певица совершила, будучи в стрессе. Последние несколько лет Бритни борется за финансовую независимость. Певица проиграла суд, на котором она пыталась аннулировать опеку. После этого Джейми Спирс сообщил, что намерен добровольно вернуть дочери полную свободу.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

Лос-Анджелес. Другие новости 08.09.21

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