Звезда реалити-шоу Перис Хилтон впервые вышла замуж

Актриса и светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж за своего возлюбленного бизнесмена Картера Реума. Для 40-летней правнучки основателя сети отелей Hilton этот брак стал первым.

Торжественная церемония состоялась 11 ноября в поместье покойного деда Перис в Бель-Эйр. Свадьба рассчитана на три дня и станет основой для специального телешоу. Среди приглашенных гостей звезды кино и сцены, среди которых актрисы Эмма Робертс и Эшли Бенсон. На невесте было изготовленный на заказ наряд от Oscar de la Renta.

О романе Перис Хилтон и Картера Реума стало известно в 2020 году, но началом отношений пара считает декабрь 2019 года. Церемония обручения состоялась в феврале.

Лос-Анджелес, Наталья Рязанова

Лос-Анджелес. Другие новости 26.10.21

Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю. / Ветераны пожалуются на Моргенштерна за заявление о Дне Победы. / Умер тот самый официант из культового сериала «Друзья». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»